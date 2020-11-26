大家樂：明年市道難測　強調「有好多手準備」

他並指，香港市民對於外出餐飲的需求未曾減少，只是疫情限制市民減少去堂食，故現時透過不同渠道提供食物，調節產品及銷售渠道以滿足顧客需求。

儘管港府不斷收緊及放寬禁聚令，羅指，目前外賣佔總銷售比重，已自去年的1/4，升至目前超過一半，意味不論疫情如何發展，集團也可以適當調節營運模式配合，對適應能力有信心。他指，10月同店銷售仍見高單位至低雙位數跌幅，現時靠外賣足以抵銷堂食跌幅。

大家樂上半年毛利率跌至4.3%，按年跌超過7個百分點，他認為毛利率已見底，因第二季對比首季業績見改善。

問到續租情況，羅認為租金議價空間有增加，但業主普遍傾向以短約方式，故未見大幅租金回落。他強調，開店是中長線投資，不會因為短期租金優惠而貿然投資開新店。但他看好民生餐飲需求強勁，香港仍具擴充機會。

對於港府撤銷向非住宅物業徵收雙倍印花稅，他表示現時買舖仍是天價，開支亦足以裝修幾十家店舖，如果屬於策略性位置方會考慮。

羅指，內地市場的銷售已經恢復去年水平，加上內地政策也着眼於大灣區，對區內前景有信心樂觀，將會加快在內地市場擴張，下半年將新開10間店，全年新增15間分店，一半在二、三線城市，一半在一線城市，全位於大灣區。

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