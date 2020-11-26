康宏特別股東會15分鐘完結 未進行投票等程序已終止
2020年11月26日 18:47
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馬時亨（左）及石禮謙
康宏環球(01019)股東特別大會約15分鐘完結，一眾股東離開開會的大廈，其中佳兆業高級顧問譚禮寧表示，會議由一位姓李的律師主持。譚向主持表示自己代表51.2%股東，建議選馬時亨為康宏主席，主持人聞言後立即終止會議。換言之，會議未有進行任何程序包括投票便終止。
馬時亨對記者表示，上述事件反映這間的公司的企業管治未有最差只有更差，是香港金融界的醜聞和悲劇。他希望監管當局能夠正視。
他又指，有留意到康宏昨晚簽訂協議將部分業務出售予AGBA Acquisition，認為有關協議未具法律效力。他又指自己做過財經事務局及庫務局長，以及當過港鐵公司(00066)主席，對企業管治特別上心，所以郭曉群邀請他進入康宏，他便很快答應。
立法會議員石禮謙則表示，另一位立法會議員謝偉俊代表4%小股東，但亦被拒諸門外，未能參與會議，顯示公司管治不佳。
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