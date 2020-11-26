康宏特別股東會15分鐘完結　未進行投票等程序已終止

馬時亨對記者表示，上述事件反映這間的公司的企業管治未有最差只有更差，是香港金融界的醜聞和悲劇。他希望監管當局能夠正視。

立法會議員石禮謙則表示，另一位立法會議員謝偉俊代表4%小股東，但亦被拒諸門外，未能參與會議，顯示公司管治不佳。

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