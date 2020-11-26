柏傲莊II全盤近沽清 料成兩年單月銷量最多新盤
2020年11月26日 20:25
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疫情反彈無礙新盤銷情。新世界發展(00017)等沙田大圍站項目柏傲莊II，周四(26日)推售第4輪315伙，截至晚上約7時，已售出約9成單位，套現約32.8億港元，連同本月首3輪售出單位，單月共沽售約1,400伙，料創逾兩年來單月新盤銷量最多紀錄。
該集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，項目於「疫」市創下佳績，反映市場對優質樓盤渴求，銷情亦證明集團的前瞻性及品牌效應進入豐收期，相信未來市場上會有更多新盤，加入嶄新環保健康莊園生活概念，以滿足疫情下港人對健康生活的追求。
項目1期自上月中開售，速沽767宗，成交金額高逾84億元，2期於本月開售有望蟬聯單月銷量及吸金雙冠王。而項目兩期至今已售出超過2,100伙，套現逾230億元，集團全年售樓目標亦已提早完成。
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