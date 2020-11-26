星辰通信下周二起除牌

星辰通信因未能刊發截至2017年12月31日止年度及其後財政期間的業績公告，其股份自2018年4月3日起已暫停買賣。其後，該公司因未能償還債務而遭啟動清盤程序。結果，法庭於2018年6月就該公司委任共同及個別清盤人。清盤程序仍在進行中。

由於該公司未能按《上市規則》第13.24條的規定擁有足夠業務營運或資產，上市科於2018年6月6日根據《上市規則》第17項應用指引將該公司置於除牌程序的第一階段。由於該公司未有遞交任何復牌建議，聯交所分別於2018年12月6日及2019年6月26日將該公司置於除牌程序的第二及第三階段。

該公司於2019年12月27日除牌程序第三階段屆滿之前向聯交所提交復牌建議。於2020年2月21日，上市委員會認為該復牌建議並不可行，因此決定根據《上市規則》第17項應用指引取消該公司的上市地位。其後，公司於2月28日尋求由上市(覆核)委員會覆核有關除牌決定，惟上市(覆核)委員會於7月8日維持原判。公司再於7月15日尋求覆核，至11月24日撤回覆核申請。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020