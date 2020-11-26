樓價UPDATES：YOHO Town 9個月來首度跌穿「6球」

新冠肺炎疫情急轉直下，對市況帶來負面影響，市場再現低價個案，元朗YOHO Town兩房單位最新以595萬元易手，為屋苑9個月以來樓價首度跌穿「6球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城鳳山閣高層H室，實用面積530方呎，兩房間隔，減價60萬元，以930萬元連租約易手，實用呎價17,547元。

●西半山堅都大廈高層D室，實用面積698方呎，三房間隔，以1,292萬元易手，實用呎價18,510元。原業主於1980年以43萬元一手買入單位，持貨40年帳面獲利1,249萬元，升值超過29倍。

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九龍區

●何文田半山壹號2期半山徑18號高層單位，實用面積1,567方呎，四房連雙套間隔，放盤約11個月，減價100萬元，以3,100萬元成交，實用呎價19,783元。

●啟德嘉匯6座低層連平台特色單位，實用面積333方呎，一房間隔，放盤約兩星期，減價20萬元或約2.2%，以900萬元沽出，實用呎價27,027元，單位3年升值約15%。

●旺角居屋富榮花園15座低層J室，實用面積484方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價564萬元，實用呎價11,653元。

●將軍澳領都2座中層LD室，實用面積714方呎，三房連套房間隔，以920萬元易手，實用呎價12,885元。

●將軍澳峻瀅2座中低層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，成交價743萬元，實用呎價14,920元。

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新界區

●元朗YOHO Town第5座低層B室，實用面積393方呎，兩房間隔，成交價595萬元，實用呎價15,140元，為屋苑9個月以來樓價首度跌穿600萬元，原業主於2012年以約300萬買入單位，現轉手獲利約295萬元。

●屯門時代廣場A座高層1室，實用面積409方呎，兩房間隔，叫價538萬元放售，議價後以525萬元成交，實用呎價12,836元。

●馬鞍山迎海1座高層G室，實用面積521方呎，一房間隔，以763.8萬元成交，實用呎價14,660元。原業主2012年10月以約589.2萬元購入上址，現帳面獲利約174.6萬元。

●荃灣海濱花園6座中層D室，實用面積422方呎，兩房間隔，叫價610萬元，議價後以585萬元沽出，減幅約4%，實用呎價13,863元。

●天水圍慧景軒1座中層H室，實用面積842方呎，三房連套房間隔，以895萬元售出，實用呎價10,629元。

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