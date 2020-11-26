新盤UPDATES：一手樓銷售及收票反應見理想

疫情仍未受控，但在發展商爭相積極推盤帶動下，一手交投氣氛持續升溫，無論新界區鐵路上蓋大型項目，以至市區單幢精品物業，全數銷售及收票反應均見理想，反映樓市仍具剛性需求。

●柏傲莊II近沽清 料成2年單月銷量最多新盤

疫情反彈無礙新盤銷情。新世界發展（00017）等沙田大圍站項目柏傲莊II，今日推售第4輪315伙，截至晚上約7時，已售出約9成單位，套現約32.8億元，連同本月首3輪售出單位，單月共沽售約1,400伙，料創逾2年來單月新盤銷量最多紀錄。

該集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，項目於「疫」市創下佳績，反映市場對優質樓盤渴求，銷情亦證明集團的前瞻性及品牌效應進入豐收期，相信未來市場上會有更多新盤，加入嶄新環保健康莊園生活概念，以滿足疫情下港人對健康生活的追求。

項目1期自上月中開售，速沽767宗，成交金額高逾84億元，2期於本月開售有望蟬聯單月銷量及吸金雙冠王。而項目兩期至今已售出超過2,100伙，套現逾230億元，集團全年售樓目標亦已提早完成。

●Downtown 38頂層特色戶呎售逾3萬元破頂

新盤特色單位屢錄高價承接。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下馬頭角Downtown 38，剛售出28樓H室，實用面積291方呎，連面積239方呎天台，成交價887.61萬元，呎價約30,502元，創出項目新高紀錄。據悉，該盤目前僅餘最後1伙未售。

●CENTRAL PEAK加推3伙分層大宅下周一標售

超級豪宅新盤需求持續。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下東半山CENTRAL PEAK，剛發出全新銷售安排，加推3個大宅發售，當中Alpex II 的5樓-Manor A及B，實用面積分別2,104與2,080方呎，而Everex II的3樓-Manor B實用面積為1,665方呎，上述3個單位將於下周一（30日）中午12時至下午3時招標發售。

●新地員工逾2381萬元購Grand YOHO高層大戶

新盤市場交投暢旺，據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下元朗Grand YOHO第2期，剛售出第5座47樓C室，實用面積1,188方呎，屬4房連雙套房大戶，成交價逾2,381.34萬元，呎價20,045元，成交紀錄冊列明買家為賣方的關連人士，並可獲員樓價5%的員工現金回贈優惠。

●尖沙咀本木首輪銷售68伙共錄逾千張入票登記

多個九龍區新盤蜂擁推售，凍結市場大批購買力。恒基地產（00012）旗下尖沙咀本木，明日（27日）將會推出68伙進行首輪銷售，發展商已剛截止接受認購，共錄得逾1,１00張入票，超額認購逾1５倍。項目首批發售單位中，包括7伙開放式、37伙1房、18伙2房及6伙3房，折實售價逾574.79萬至逾2,139.88萬元，折實呎價由21,755至28,761元。整批發售單位折實總值逾6.86億元。

●蔚藍東岸已錄逾4,000張入票 超購逾13倍

五礦地產（00230）營銷及市務總監方俊稱，旗下油塘蔚藍東岸至今已錄逾4,000張入票，超額認購逾13倍。對於施政報告未有提及住宅市場撤辣，他表示感到失望，並指香港買家置業需求殷切，但受現有辣招阻礙入市。該盤本周六將開售279伙，當中1伙以招標形式發售。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，公司為該盤買家推出「置低息高成數按揭優惠」，按息低至H加1.3厘，上限低至為P減2.75厘，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達0.8%。

●匯璽III低層4房大宅近3700萬元沽出

一手大額物業交投氣氛不俗。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽III，剛售出第7座11樓A單位，實用面積1,515方呎，間隔4房雙套設計，成交價3,696.6萬元，呎價2.44萬元，買家採用90日付款計劃入市。成交紀錄冊顯示，項目本月至今以招標形式連沽6伙大宅，每戶做價介乎3,089.13萬至5,436萬元，合共套現逾2.22億元。

同時，因應樓盤交樓工作已大致完成，發展商剛已啟動新一輪銷售攻勢，早前盡推最後217伙開放式至三房戶的價單，折實平均呎價28,090元，本周六(28日)將發售78個單位，發展商將於本周五截止接受認購。

●柏傲莊II第4輪A組時段117伙已沽清

新盤推售繼續熱銷。新世界發展（00017）營業及市務部總監黃浩賢表示，沙田大圍站項目柏傲莊II，今日進行第4輪銷售，A組時段推出的117個單位，大約中午12時半已售罊，預計今日發售的 315伙可望即日沽清或近沽清。買家佔約9成為用家，約1成屬投資客，6成客源來自新界客，整體佔逾一半買家選用180天即供付款計劃入市。

他透露，項目銷售反應理想，反映樓市氣氛仍熱鬧，市況健康，而施政報告對樓市正面，市場續由用家主導。項目餘下尚未推出的特色單位，最快下月招標發售，而第1及2期早前錄得的未能完成交易單位，預計將以重新入票登記抽籤形式推售，項目全新第3期則料最快明年上半年推出。

●柏傲莊II今推315伙 大批準買家到場揀樓

價單顯示，今輪銷售單位實用面積介乎264至866方呎，折實平均呎價22,037港元，折實售價由719.6萬至1,990.8萬元。最高呎價為7A座62樓E室開放式戶，實用面積264方呎，連128方呎天台，折實售價為837.6萬元，呎價31,727元，料挑戰新界區同類單位新高。

●陳永傑指暫有10組客擬購柏傲莊II兩伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份施政報告，大方向為增加房屋供應，對樓市訊息正面，加上美國大選大局已定，中美紛爭有望走出困局，為買家增加入市信心。沙田柏傲莊II今日(26日)銷售315伙，即使近日疫情較為反覆，買家出席率依然理想，該行出席率達6成。暫時約錄得10組客戶有意認購兩伙。

●山水盈獲批滿意紙 開放現樓示範屋及會所

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈已獲滿意紙，為配合新一輪現樓銷售部署，發展商開放洋房5號現樓裝修示範屋。該公司銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，樓盤至今已售出217個單位，佔全盤單位總數超過65%，連車位合共套現逾25億元，當中包括7個洋房及13個特色單位。

全新示範屋以3房3套房連設計，實用面積2,155方呎，連1,109方呎前後花園，以及230方呎天台。地下為客飯廳位置，層與層之間高度高達4.2米，布局分明，客廳設有雙趟門中空雙層玻璃幕牆，外連戶外花園。

項目已啟動交樓程序，會所亦開放供買家參觀，雙會所連園林綠化空間逾10萬方呎，提供25米戶外恒溫游泳池、多用途運動館、宴會廳、健身室、共享工作室、咖啡閣、瑜伽室、兒童遊戲室、水療室及音樂室等設施。

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