【悲情樓市】私宅樓價插水半年低　深灣9號兩年貶值720萬

新冠肺炎疫情持續困擾樓市，私人住宅樓價再度回落。差餉物業估價署最新數據顯示，10月份私宅售價指數按月挫0.57%，跌至380.9點並創半年低位，今年首10個月指數僅升約0.45%。最新施政報告未為住宅撤辣，加上第4波疫情爆發，代理對今季樓價預測由睇升變跌，業界建議政府撤銷部分辣招稅，並進一步放寬按揭成數。

據差估價資料，上月私宅售價指數按月回軟，並為今年4月後最低，累計今年首10個月只有輕微升幅，相比去年同期約5.2%的增長，明顯大幅落後。

業界對後市取態亦轉淡，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，經濟及失業情況仍存隱憂，新一波疫情基本確認爆發，原先預期今季樓價可升3%的預測，將修訂為看跌逾1.5%，以此推算，全年樓價恐會微跌近1%。

●深灣9號複式戶兩年多大幅貶值720萬元

事實上，市場頻現蝕讓個案，香港仔深灣9號一個特色單位，僅兩年多勁蝕約720萬元，灣仔尚匯亦有投資者繼上周蝕沽單位後，剛再損手售出同層一房戶，兩伙累計帳面虧損共逾250萬元。

市場消息指出，上述深灣9號3座高層複式單位，實用面積約1,325方呎，原則四房連三套房間隔，單位以公司轉讓形式放售，叫價4,500萬元，減價至4,460萬元售出，呎價約33,660元。據了解，上一手業主於2018年5月同樣以公司轉讓形式入市，當時作價約5,180萬元，單位至今貶值約13.9%。

市區細單位更出現連環蝕讓血案，消息稱，上述最新售出的尚匯低層C室，實用面積約371方呎，成交價950萬元，呎價約25,606元，較原業主2011年購入價1,046萬元，帳面損手約96萬元。而該業主上月才以880萬元沽出毗鄰D室，而該單位9年貶值155萬元。

至於防守力較弱的新界屋苑，亦出現低價成交。祥益盤嘉茵表示，元朗YOHO Town第5座低層B室，實用面積約383方呎，為兩房間隔，以595萬元轉手，呎價約15,535元。撇除內部轉讓個案，上述成交為屋苑9個月以來首度跌穿600萬元關口。

儘管政府依然企硬，無計劃改變住宅市場的樓市辣招，惟業界對撤辣訴求依然存在。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，估計樓市調整仍然持續，相信未來兩個月樓價會繼續向下調整，料全年樓價跌幅約2至3%。

他又指，在現時經濟環境下，希望政府可以放寬額外印花稅(SSD)，以增加二手供應量，亦可避免買家湧向一手樓，並可協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。政府可以在非常時期，用非傳統思維去審視房地產市場。

而身兼香港地產建設商會執委會主席、會德豐地產主席梁志堅稱，各行各業都面對困境，旅遊及零售市道欠佳，若疫情持續，經濟前景會很慘淡，但由於市場剛性需求強勁，樓市未來一、二年或有波動，但相信長遠仍會企穩。

他指出，施政報告未有着墨私宅層面，地建會將盡量與政府溝通，亦一直有作出建議，如提出八成按保樓價上限增加至1,500萬元，很多有意換樓人士，礙於按揭成數問題未能成事，此情況阻礙了經濟發展。

●港晶中心料成撤工商辣稅後首宗蝕讓

政府撤銷非住宅物業辣稅的首天，業主叫價普遍轉趨強硬，但市場仍出現蝕讓成交。消息指，尖沙咀港晶中心一個商場舖位，僅以不足400萬元易手，該舖約4年貶值252萬元，料為工商舖撤辣後首宗損手個案。

市場人士指出，周四市場交投淡靜，不少商舖物業出現反價情況，但消息人士表示，上述商場1樓單號舖，建築面積約400方呎，原業主早前叫價約800萬元，其後一減再減，今早以398萬元售出。原業主2016年4月以650萬買入，該舖帳面蒸發約39%。料是次節省稅款約9萬元。

另方面，盛滙商舖基金創辦人李根興透露，該公司周四原先相約3個舖位業主簽約，但其中兩個突然企硬不減價，甚至反價，決定不追價。而購入的舖位為太子汝州街17號地下B1舖，透過公司買賣形式入市，作價約988萬元。該舖原先叫價1,680萬元，累減約692萬元。舖位建築面積約200方呎，月租金約2.5萬元，租期至2021年11月，回報率約3%。料是次較前慳稅約37萬元。

他又指，今年肺炎爆發以來，該基金已斥約1.8億元買入9間街舖，明年底前計劃再購入約30間舖位，涉及金額約5億元。

此外，有投資者於施政報告公布當天入市掃舖。市場人士指出，灣仔駱克道京都大廈一個地舖，建築面積約980方呎，以約3,700萬元售出，低市價約5%。該舖原先叫價約5,000萬元，現減價約1,300萬元。現租客為酒吧，租金回報率約4.1%。

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