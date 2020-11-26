公司解釋，收入按年下跌至少80%。主要受期內國際貿易政策、全球金融形勢的不確定性持續升級及新冠肺灶疫情帶來的負面經濟影響，對客戶及分銷商造成不利影響，導致客戶需求下降及產品交付延誤，從而令節能產品貿易分部收入減少不少於80%；出行限制妨礙集團於中國提供諮詢服務，從而令諮詢服務分部收入減少100%；以及金融資產修改虧損不少於6,000萬元，乃主要由於向集團受疫情影響的其中一名客戶給予折扣以換取提前償付未償還付款。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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