康宏股東會急煞停　無表決董事去留

康宏晚上發公告，指主席陳志宏不在港，故出席股東特別大會之董事提名獨立非執董林國昌任本次會議主席，惟會議開始後不久，受到「滋擾性委任代表」打斷，無法安全有序進行，故林氏宣布大會延期。公司將盡快就延期事宜作出進一步公告。

有份參與會議的佳兆業高級顧問譚禮寧向記者透露股東會情況，譚當時向林表示自己代表51.2%股東，建議選馬時亨為本次會議的主席，因為由現屆董事主持有利益衝突。可是林聞言後立即終止會議。

其後馬時亨、石禮謙等人移師到灣仔另一間酒店舉行記者會，場地由持有康宏7.26%的第3大股東陳佩雄租用。對於康宏周三晚簽訂條款書，擬以31億元代價將大部分業務出售予美國納斯達克上市公司AGBA Acquisition，譚表示該協議推出的時間巧合，又質疑連股東都拿不到公司帳目來看，AGBA是如何為收購定價。

有份開記者會的立法會議員謝偉俊則稱，自己代表4.9%康宏小股東爭取權益。他曾多次去信政府、證監會和聯交所投訴康宏損害投資者權益，但得到的答案都是表示未能介入。他會和另外兩位立法會議員石禮謙和張華峰繼續跟進事件。

此外有消息指，陳佩雄周三已入稟香港高等法院控告康宏全部現任董事違反授信責任，被告並包括持股29.98%的大股東台灣富邦蔡明興家族用以持有康宏股權之公司。

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