東方日報B2：美匯創3個月新低　亞幣癲升　韓圜季內漲6%

美國政局明朗化加上疫苗研發進展順利，市場避險情緒急降溫令美元匯價受壓，美匯指數繼周三(25日)跌穿強弱分界92水平，創9月初以來新低後，周四(26日)續跌最多0.15%，低見91.858。資金大舉流入包括亞洲及其他新興市場，刺激區內貨幣近期大幅攀升，惟南韓央行行長李柱烈周四議息後警告韓圜匯價加速向上，或對當地經濟復甦步伐構成影響。

憧憬美國新一屆政府順利交接，有利全球經濟，亞洲貨幣周四持續強勢，韓圜收報1,104.2兌每美元，升0.4%，今季以來累漲近6%，區內最勁；馬元及印尼盾周四分別升最多0.54%及0.31%，至4.065及14,100兌每美元；日圓升0.23%，高見104.22兌每美元，至於台幣收市則微跌0.01%至28.514兌每美元。

除了亞洲貨幣外，實際上巴西雷亞爾以及南非蘭特的升幅更驚人，季內兌美元同樣急升超過10%，單計本月，更已經分別升值逾8%及7%。Guide Investimentos經濟學家Alejandro Ortiz指出，拜登勝出讓美元帶來下行壓力，對全球風險資產產生積極影響。Saxo Markets高級市場分析師潘梓生認為，從技術走勢來看，92水平是美匯指數長線強弱分界位置，值得投資者留意。

市場認定，弱美元及亞洲貨幣持續升值主要反映投資者風險偏好上升。道富投資者信心指數顯示，該指數由10月經修訂後的80.1點跳升至90.7點，主要受北美地區投資者信心指數創出今年新高，按月升10.6點至87.4點所推動。同時，亞洲地區投資者信心指數亦從91.8點升至95.1點。

亞匯強勢亦顯示在資金流上，亞洲一直在新興市場中舉足輕重，據EPFR數字顯示，新興市場股票基金過去兩周吸資近140億美元。此外，投資者最近亦重回新興市場債市，尤其是以美元或其他硬貨幣發行的主權債券。

高盛首席亞太經濟師Andrew Tilton早前指出，美國民主黨未能控制參議院，意味刺激經濟方案規模不會過大，美國利率因此不會大幅被推高，相信明年亞洲國家利率尤其是中國和印度仍顯著高過美國。由於亞洲債券較具吸引力，資金明年料繼續流向亞洲並推高區內貨幣匯價，特別是人民幣。

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁預期，今年底前美匯繼續偏弱，亞洲貨幣下月表現仍可看高一線，當中最看好台幣，因台灣在控制疫情上表現理想，經濟急速反彈，加上科技產品和電子業出口在疫情下仍有優勢，經濟前景可期。他料台幣兌美元在12月可再升2至3%，且不用太擔心央行出手干預。同樣依靠零部件出口的南韓圜走勢也會較強，至於較受政局影響的泰銖，料升勢會受限。

不過，部分亞幣急升已引起當局關注。李柱烈表示韓圜的升幅大過其他主要貨幣，揚言倘羊群效應導致匯市大幅波動，當局隨時採取行動以穩定匯市。南韓貿易協會本月調查顯示，現時韓圜匯價已高過1,133兌每美元，向來這被出口商視為賺蝕分界線。

亞洲以外貨幣中，以歐元最搶鏡，周三升穿1.19美元後，周四高見1.1939美元，續升0.18%。歐元於9月1日自2018年來首次升穿1.2美元後，歐洲央行官員隨即作出口頭干預，成功令歐元回軟。

市場分析認為，預期達成英國脫歐貿易協議的樂觀情緒、歐洲各國擬共同發債是歐元呈強原因之一，歐元亦受惠美國聯儲局持續寬鬆政策令美元受壓。

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