歐股收市個別發展　阿斯利康跌0.6%

美國股市周四(26日)感恩節假期休市，金融市場整體淡靜，歐洲股市窄幅上落。英國富時100指數收報6,362點，跌28點或0.44%；法國CAC指數收報5,566點，跌4點或0.08%；德國DAX指數收報13,286點，跌3點或0.02%。

英國預算責任辦公室預測，若英國在無法與歐盟達成貿易協議的情況下脫離歐盟，英國的國內生產總值(GDP)共將損失6%，較達成脫歐貿易協議的情景額外損失GDP的2%，同時會加劇通脹、失業率和公共債務。

個股方面，有報道繼續質疑英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)新冠肺炎疫苗的試驗數據。AstraZeneca股價收市微跌0.67%。

法國飲品公司Remy Cointreau收跌1.79%，此前該公司公布今年上半年經營利潤跌23%，但稱下半年將有反彈，主要受惠於中國和美國的需求回升。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020