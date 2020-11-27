數據遭質疑！阿斯利康：擬進行國際疫苗試驗

對於英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)旗下新冠肺炎疫苗的試驗數據遭到質疑，阿斯利康行政總裁Pascal Sorio接受綵體訪問時表示，可能會進行一輪額外的全球試驗，以評估疫苗的功效。

據外媒報道，阿斯利康可能會啟動新一輪試驗，而非給目前正在進行的美國試驗增添一個試驗組。由於在阿斯利康早前的研究中，低劑量的效果更好，因此新試驗將評估降低劑量後的疫苗效果。

該公司承認此前一些人之所以接種半劑是因為疫苗裝瓶時發生了錯誤，這引發了外界的擔憂。新試驗的目的是確認疫苗有效性是否可達到90%。

Pascal Sorio稱，有需要做一輪額外的研究來進一步求證疫苗的功效，並指其將是國際研究，且該輪試驗的速度可能會更快，所需要的病人數量亦較少。

Soriot表示，預計新一輪試驗不會妨礙英國和歐盟的監管審批，至於美國食品藥品監督管理局(FDA)的審批可能需要更長時間，因為該機構不太可能基於其他地方進行的研究做出批准決定，尤其是研究結果面臨質疑的情況下。不過，他仍然預計部分國家會在年底前予以授權。

Soriot稱，「我們的疑問是疫苗要在美國獲得批准是否需要美國試驗數據，還是憑國際數據就能得到美國的批准？這個答案從來都沒有弄清楚過，但目前看來我們更可能是還需要獲得美國數據。」

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020