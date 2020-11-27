OPEC：憂明年初恐再有石油過剩風險

石油輸出國組織(OPEC)輪值主席、阿爾及利亞能源部長Abdelmadjid Attar接受外媒訪問時表示，OPEC必須保持謹慎，因其內部數據反映出，如果該組織及其盟國下周決定推進石油增產，明年初則會有新的石油過剩風險。

Attar說，儘管本周國際油價升至8個月高位，但其升勢恐怕是脆弱的。

事實上，以沙特和俄羅斯為首的23個國家組成的OPEC+將於下周一和周二召開會議，決定是否推進原定於明年1月增產每日190萬桶的計劃。OPEC+已表示傾向於推遲該增產計劃。

Attar說：「如果我們希望達到符合所有人利益的公平價格，OPEC+將不得不維持其路線和其獨特性」。

OPEC一個委員會於周三和周四召開了會議，據與會代表透露。該會議得到的結論是，如果產油國推進增產，明年第一季全球原油庫存的增幅將達到每日20萬桶。

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