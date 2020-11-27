疫苗接種率或過低　美股高位現危機

新冠肺炎疫研究持續取得進展，3隻有效性高的疫苗提振了市場信心，帶動美股道指周內突破三萬點大關，創出歷史新高。不過，調查指美國對新冠肺炎疫苗的接種率可能偏低，勢影響明年經濟復甦步伐，令後市增添不確定性。

據媒體報道，民調顯示高達42%的美國人拒絕接種疫苗，理由是新冠肺炎疫苗開發時間過短，並且其安全性也備受質疑。

事實上，疫苗在生產和分發上的延遲，其支付方法亦存在不確定，加上幾乎一半的人拒絕接種，將大大延緩群體免疫的時間，而過低的接種率恐無法保證阻斷新冠肺炎病毒的傳播。

Newfleet Asset Management首席投資官David Albrycht表示，雖然在理論上，到明年下半年隨着疫苗接種世界將恢復正常，但他不知真正恢復正常需要多久。

此前，花旗銀行研究部的一份報告也認為，直到2021年下半年才能形成群體免疫，因此明年全球GDP的增長率可能僅為0.7%，而隨著疫苗接種率的上升，到2022年預計將增長到3%。

不過，BMO全球資產管理部門股票主管Ernesto Ramos表示，只有人們普遍接受新冠肺炎疫苗，這樣的預期才會實現，而目前的狀況加劇了美國經濟放緩的可能性。他還認為，要達到群體免疫，接種率必須超過70%。

瑞信美國首席策略師Jonathan Golub表示，有針對性的疫苗接種可以使經濟復甦，即便使延接種也不會影響最終結果。

Golub還認為，針對老人和一線人員的疫苗接種可以在群體免疫之前加快經濟正常化的進程。他估計到2021年底，美股標指可能會達到4,050點，較目前上漲約13%。

此外，Kovitz Investment Group投資組合經理John Buckingham看好受益於經濟復甦的公司，包括摩根大通、Foot Locker和惠而浦，即使在接下來的幾個月，美國經濟仍可能處於低迷狀態，並且疫情仍有可能處於上升期。

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