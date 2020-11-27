Bitcoin突插水　一日跌3000美元

比特幣(Bitcoin)價格近日升破1.9萬美元後乏力，更掉頭急挫，周四低見16,491美元，24小時內勁插逾3,000美元，引發市場猜測價格能否維持熱度。分析料，雖然比特幣出現向下整固情況，惟有支持者認為虛擬貨幣可在動盪時期充當避風港，相信比特幣仍有上升潛力。

據CryptoCompare平台顯示，比特幣之前原徘徊19,400美元水平，惟周四(26日)午後走勢逆轉，更一連跌穿1.9萬、1.8萬及1.7萬美元數個重要關口。比特幣現報17,071.68美元，跌8.9%。

據外媒報道，比特幣自約3年前虛擬貨幣泡沫爆破以來，首次重返1.7萬美元，至於其他虛擬貨幣如以太幣等價格跌幅亦達雙位數。

中國通海證券投資部副總裁張曦嵐指，受美元偏淡影響，本月虛擬貨幣走勢持續做好，惟本周比特幣及以太幣均出現高位回落。以目前走勢來看，以上兩種貨幣或出現向下整固，暫不建議投資者買入。

儘管比特幣價格暴跌，市場對其長遠走勢仍然樂觀。有業界人士稱，儘管比特幣跌穿1.7萬美元關口，其最近的升勢與2017年時不同。

由於散戶投資者比例減少，而對沖基金等大型機構入市規模增加，相信比特幣仍有很大上升空間。

外媒引述分析指，比特幣價格達到2萬美元或更高水平亦不足為奇。但要留意是，比特幣今年呈現癲勢，年內漲幅已高達1.35倍。

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