致富：總統大選後美股波動擴大　基金投資者宜先避其鋒

美國總統大選投票結束近一個月，但似仍有很多問題需要跟進，包括多個與選舉相關的法律訴訟。事實上，美國的政治穩定與否，往往影響着國際金融的方向，致富財富管理部總經理張德明相信，短期內美股仍然有很大的波動，投資者如擁有美股資產，適宜先換碼至亞太地區的股票或債券資產。

11月初總統大選至今，美國道瓊斯工業平均指數累積升幅達逾10%。張德明指出，有關的升幅主要是在選舉結束後，陸續有多間藥廠表示在新冠肺炎疫苗研發和應用上取得了重要的成果，市場憧憬疫苗可將經濟活動導向正軌，有望加快經濟復甦步伐。

然而要留意，美股升得急亦跌得大，單日升跌幅可達1,000點。張德明認為，美股波動增加，不時借消息大跌，主要原因是市場擔心疫苗的生產進度和儲存量不似預期，此外亦因為美國在總統大選結果未定，引發社會分裂和互不信任的情況加劇。

他引用國際貨幣基金組織(IMF)10月中時所發表的《世界經濟展望》，預測美國今年經濟將倒退4.3%，但明年會增長3.1%。市場亦展望疫苗明年啟用，可以加快重啟經濟活動，可是大前提是美國的地緣政治需穩定，否則，明年經濟的增長將需要重估。

總括而言，在上述錯綜複雜的環境下，下任美國總統上台，美國股市的波動似乎不會止息。他建議，進取的基金投資者，如目前的基金或資產組合持有美股的話，不妨減持美股基金，轉投亞洲股票基金，特別是大中華區的基金會有較佳的增長。至於較為保守一點的投資者，不妨由美股轉至有定息收入的投資工具，例如轉投亞洲區的美元債券基金等。