油價明年恐難靠疫苗發圍

國際油價連日急升後自8個月高位回吐，倫敦布蘭特期油周四(26日)由高位每桶49.09美元掉頭向下，低見47.57美元，倒跌2.14%，而紐約期油在電子交易時段曾挫2.12%，至44.74美元。

布蘭特期油周四收報每桶47.8美元，跌81美仙或1.66%。因應美國感恩節假期，紐約期油周四停市。

據美國能源部資料顯示，當地過去一周汽油需求跌至6月以來低位。IHS Markit石油市場和下游業務顧問副總裁Spencer Welch稱，距離疫苗廣泛分發尚需多個月，相信油價仍有很長時間包括2021年大部分時間處於50美元以下。

外媒更報道，美國石油巨企埃克森美孚一份9月的內部文件顯示，該公司對油價前景轉趨悲觀，預期布蘭特期油在未來5年徘徊50至55美元，之後於2026及2027年升至60美元後見頂。相反，埃克森2019年估計未來5年油價平均處於62美元，到2026及2027年進一步漲至72美元。

國際金價周四反覆靠穩，現貨金價曾升0.6%至每安士1,818.33美元，紐約期金亦升0.64%至1,817美元，但仍勢連續3周錄得跌幅。荷蘭銀行高級貴金屬策略員Georgette Boele稱對金價前景審慎，原因是之前買入黃金的投資者愈益擔心金價已見頂。

惟澳新銀行對金價派定心丸，認為不會陷入熊市。該行指，雖然金價短期依然面臨挑戰，中期而言卻因美元疲弱及實質利率進一步向下而獲支持，把3個月金價預測降至1,900美元，但維持12個月的2,100美元目標。

另一券商Canaccord分析員亦指，金價最近拋售是調整而非熊市的開始，認為通脹上升最終成為推高未來6至12個月金價的主要動力，建議逢低吸納，維持金價12個月目標2,300美元。

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