「鱷王」達利奧擬在星設家族辦公室　管理亞洲區資產

據外電報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)創辦人達利奧(Ray Dalio)將在新加坡設立家族辦公室，以管理他在亞洲地區的投資及慈善事業。

橋水發言人發聲明稱，達利奧「過去30年在新加坡及中國有良好關係。他喜歡、欽佩這兩個國家，對該地區正發生的事情感興奮」。

橋水基金管理資產約達1,480億美元，單單達利奧個人淨資產已逾150億美元。

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