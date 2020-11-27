【市前重點睇】道指期貨跌近百點　金價升上1818美元

美匯指數升至92.037；港匯反覆處7.7509；離岸人民幣(CNH)曾低見6.5714；美元兌日圓報104.25；歐元企1.191；英鎊見1.3352。金價一度升至1,818美元水平。布油跌穿49美元；紐油弱見44.7美元。美股道指期貨下跌不足百點。另美股因周四(26日)為感恩節假期而休市。

●布蘭特期油周四收報每桶47.8美元，跌81美仙或1.66%。因應美國感恩節假期，紐約期油周四停市。

●石油輸出國組織(OPEC)輪值主席、阿爾及利亞能源部長Abdelmadjid Attar接受外媒訪問時稱，OPEC必須保持謹慎，因其內部數據反映出，若該組織及其盟國下周決定推進石油增產，明年初則會有新的石油過剩風險。

●即月恒生指數夜期收報26,748點，跌50點，低水71點，成交5,755張。

●對於英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)旗下新冠肺炎疫苗的試驗數據遭到質疑，阿斯利康行政總裁Pascal Sorio接受綵體訪問時指，可能會進行一輪額外的全球試驗，以評估疫苗的功效。

●英國富時100指數收報6,362點，跌28點或0.44%；法國CAC指數收報5,566點，跌4點或0.08%；德國DAX指數收報13,286點，跌3點或0.02%。

●中國人民銀行發布今年第3季中國貨幣政策執行報告指出，全年經濟實現正增長屬大機會率事件。中長期看，內地經濟穩中向好基本面不變，目前亦已轉向高質量發展階段，繼續發展具有多方面優勢和條件。惟疫情衝擊帶來的金融風險存在一定時滯，未來不良貸款有上升壓力。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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