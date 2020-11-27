【股民熱話】「1舖養3代」不再？咁仲有冇股票可揸一生一世？

新一份《施政報告》宣布，周四(26日)起撤銷非住宅物業雙倍印花稅「辣招」，生效首日，即錄得舖位蝕讓個案。好明顯，商舖交易唔使再付辣稅，料有助刺激交投。惜如今新冠肺炎疫情持續，持續一年的疫情又改變了香港人的消費和辦公模式，令商用物業的基本因素出現了根本性的變化，短期內舖市面對放盤供應增加而需求疲弱，價格下跌的可能性較大。

過去，香港地有句說話，叫做「1舖養3代」，即係若然揀啱地點舖位長期投資，回報豐厚可以夠食三代人。過去大半個世紀的香港，呢個說法絕對係事實。之不過，隨着全球利率降至低無可低、資產泡沫白熱化，樓價與負擔能力嚴重脫節，再加上創新科技與新經濟產業的興起，經濟發展出現新的重要元素，這句「1舖養3代」的說法，也許就已成為「過去式」了！

當然，呢啲高增長股，一世人能遇上的機會不多，可遇不可求，一旦給你遇上，就要好好把握，同佢做人世。咁到底呢啲發達股，有咩特質？

首先，呢啲股份一般會喺具發展潛力的市場具有政策支持及壟斷性的市場地位，正如騰訊喺內地的業務，變相享有專利經營權咁；其次係食正經濟大潮流，就如騰訊所處的過去10多年，內地創新科技一日千里，新經濟產業的冒起，時勢做英雄。

回想昔日滙豐的英資背景、在香港這塊英國殖民地發展金融業路路亨通，亦食正二戰後香港經濟起飛，人口膨脹、製造業發達、繼而轉口港帶動經貿金融服務需求，以及其後地產市場進入黃金時代，財富暴增帶來可觀的增值服務需求，成就其過去在香港銀行業的龍頭地位。只是，回歸後的因素劇變，則屬後話。

可見，兩代股王，成長路都不無共通點。時值新舊經濟交接，正是魚缸「造王」的黃金時期。股民不妨謹記呢兩個案例，耐心等待人生中的明日股王出現！

東網產經專欄作者 帥哥

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