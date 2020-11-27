英明年增設專責小組　防大型科企壟斷

外電報道，英國政府宣布將於明年4月成立新的專責小組監察美國Google及Facebook(Fb)等科技巨擘，防止它們壟斷市場及利用用戶和小型企業來牟利。

英國明年將成立「數碼市場小組」執行規管壟斷網上廣告市場的科技巨企新例，增加市場競爭，政府仍需通過相關法例以成立小組，並就其運作做諮詢。在新法下，科企要增加運用用戶數據的透明度，讓用戶選擇是否接收個人化廣告，以及不准阻礙用戶使用科企競爭對手的平台。小組有權暫停、阻止及撤銷科企的任何決定，下令它們遵守法例。若科企不從，即面臨罰款等，目前未知最高罰則。

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