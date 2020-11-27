迅銷委任董事及核數師
2020年11月27日 08:13
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（Getty Images圖片）
迅銷(06288)公布「2020財政年度普通股東大會決議案」，其中選舉9名董事，該議案已按提議獲批准及採納。該9名董事為柳井正、半林亨、服部暢達、新宅正明、名和高司、大野直竹、岡﨑健、柳井一海及柳井康治均獲選，並各自繼續出任董事。
而公司總裁柳井(亦為董事長兼行政總裁)正於普通股東大會後舉行的董事會會議上獲選，將繼續出任公司總裁。
另外，新庄正明、金子圭子及森正勝獲選，出任法定核數師。
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