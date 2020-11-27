理財Campus：失落螞蟻　港美股市有乜替代品？

螞蟻集團爬走了，投資者認為錯失搵錢良機？事實上，投資市場機會處處，只要用心發掘就可搵大錢。當中，螞蟻主打的金融科技(FinTech)概念，不難在美股市場找到，個別股份年內股價更暴漲逾兩倍，若嫌投資個股風險太大，則可以選擇相關ETF(交易所買賣基金)。總結一句，即使失去一棵樹，還有一整個森林！

●Square：股價年內累飆逾兩倍

美國金融科技領域的總投資額，在2019年創下598億美元(約4,664億港元)的紀錄。其中，移動支付公司Square(美股：SQ)成為投資界寵兒，年內股價爆升2.4倍。受惠旗下的電子錢包Cash App，Square今年第三季的收入按年增長1.4倍，至逾30億美元，純利近3,700萬美元，較去年同期增加27.6%。該公司毛利約7.9億美元，按年上升59%。而Cash App的毛利則為3.85億美元，按年上升2.12倍。

事實上，Cash App的基本功能與螞蟻集團的支付寶(Alipay)大同小異，不過除了轉帳及支付功能外，Cash App還包括買賣股票、比特幣、收取薪酬及交稅等，其部分的收入來自商戶的手續費。而Cash App第三季的活躍客戶按年增加近一倍，當中，涉及商業有關的Cash for Business交易總額按年上升3.32倍，為公司帶來可觀收入。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指，Square近年業務發展迅速，除了因為Cash App的業務增長外，公司不斷併購一些金融科技軟件公司及財務公司，從而吸納更多用戶以及壯大收入。

當中其購入的財務公司，以賺取借貸利息為主，若美國10年期債券孳息企穩1厘，則貸款利息可望提高，這些財務公司的收入亦可水漲船高。他建議投資者不妨候195美元買入，明年第一季目標價可達230美元；該股周三收報212.92美元。

有「美股隊長」之稱的專業投資者吳瑞麟表示，Cash App功能一應俱全，相對大部分電子支付工具則局限於支付功能，其能夠綁定銀行帳戶，因此用戶增長及盈利增長相對快，6月份的活躍用戶超過3,000萬，預料到2025年可達7,500萬。他保守估計股價到2025年達375美元，投資者可在180美元水平買入。

●ETF：持倉包括港股 可分散風險

若然投資者想分散風險，馮宏遠建議，可以買入PureFunds ISE行動支付產業ETF(美股：IPAY)，操作更為簡單，而且其持股權重更加集中在電子支付股份，今年之內升幅高達24.6%。

該ETF的持倉比例最大的股份分別是Square(佔6.84%)及PayPal(佔5.58%)，他亦看好其中一隻成分股，為來自荷蘭的電子支付公司Adyen，公司提供電子支付平台及銷售時點信息系統(Point of Sales)系統，業務前景不俗。

不過，他亦提醒投資者需注意最近新經濟股已上升不少，回吐的風險較高，故投資者不妨先在57美元小注買入該ETF，上望68美元。

此外，吳瑞麟則認為主動型ETF─ARK金融科技創新ETF(美股：ARKF)的回報較好，年初至今的升幅逾92%，預料即使疫情過去，仍有很大的增長空間，因為不受基準指數的投資限制，最近Square的佔比更增加至11%。

●PayPal：疫潮刺激網購 利潤倍升

受惠疫情刺激網購活動，支付平台PayPal(美股：PYPL)第三季利潤按年升1.21倍，至10.21億美元。集團上季一共處理2,466億美元交易，按年增長38%，期內增加1,520萬新活躍客戶，令累積活躍用戶達3.61億。事實上，該公司股價年初至今爆升逾98%。

該公司今年重推使用二維碼付款，並推動電子錢包Venmo的應用，由Venmo經手的交易總額約440億美元，按年增長61%。二維碼對歐美小商戶來說是低成本的生意工具，加上疫情令更多美國人採用非接觸性付款，市場預計Venmo仍有增長動力。

吳瑞麟指，PayPal每年盈利平均增長20%，雖然不如其他電子支付公司的跨境支付業務佔比大，以美國市場為主，但在疫情下人們不能旅遊，主力於本地市場的話，生意反而較穩定。相對而言，Visa(美股：V)及Mastercard(美股：MA)因海外簽帳下降而減少手續費及匯率差價等收入，導致盈利倒退。網購盛行有利PayPal，他建議，投資者可在193美元趁低吸納，一年目標價可定為240美元。該股周三收報214.46美元。

馮氏亦表示，美國人常用扣帳卡，小商戶則傾向使用較方便的PayPal，所以公司在美國應用廣泛。最近公司更先開放美國用戶使用4種加密貨幣交易，他認為公司有機會成為全球最大的美國貨幣交易所，由於歐美國家愛好使用加密貨幣交易或購物，令其支付系統更吸引，投資者可在200美元小注買入，預料股價半年可升兩成。

●中資股尋寶 有咩選擇？

中國金融科技近年全速發展，當中包括令大家又愛又恨的螞蟻集團。早在去年畢馬威會計師事務所就螞蟻發報告，指其為全球市值最大的金融科技公司，在上市煞停前，市場更料其市值逾3,100億美元，惟「撻Q」後市值料縮水逾千億美元。

螞蟻的業務包括支付寶、理財科技平台、微貸科技平台以及保險科技平台，截至8月17日止過去一年，支付寶App年度活躍用戶為10億，截至6月底止過去一年內地數字支付總支付交易額為118萬億元人民幣。螞蟻今年上半年純利為212.34億元人民幣，按年爆升14.6倍，按非國際財務準則計的利潤則為239.12億元人民幣，按年升5倍。

至於陸金所控股旗下的陸金所(美股：LU)，全稱上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司，主要提供網上財富管理服務，包括零錢理財、網上貸款、基金及保險等。

截至2020年6月30日，陸金所平台註冊用戶數達4,470萬，向1,280萬活躍投資客戶提供8,600多種產品及個性化的金融服務，客戶資產規模為3,747億元人民幣。陸金所控股已於10月底在美國上市，至今表現其實不俗，股價累升4.37%，惟因螞蟻事件，該股曾於11月初大跌，在17日時更單日暴跌23%。

晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊指，陸金所和螞蟻業務有所相似，均會提供信貸及理財服務，但面對客戶群不同，螞蟻的客戶多，但單價小；陸金所的客戶人數相對較少，但單價較貴，助貸業務中，螞蟻集團客均貸款餘額是5,000元人民幣，陸金所無抵押的客均貸款是14.65萬元人民幣，有抵押的客均貸款是42.23萬元人民幣。所以說螞蟻是面向零售的市場(客戶來源主要是支付寶)；而陸金所則較偏向小微企或相對中產的客戶。

螞蟻暫停上市計劃，市場擔憂內地的互聯網金融政策有變，但陸金所管理層與政府的關係相對較佳，他建議投資者可現價(周三收報14.09美元)買入，13.5美元止蝕，短線上望17美元。

他指出，公司收入主要來自聚合支付，即二維碼支付，最初市場非常看好移卡在支付市場的統合角色，但近期股價受壓，市場對其業務增長的信心動搖，主要是公司未見可持續性增長來源，而且業務的科技含量不高，其科技賦能業務只佔總收入的7.8%，而軟件即服務(SaaS)產品收入更只佔0.7%。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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