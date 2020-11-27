【港股開市】滙豐拖低大市　三桶油回吐

港股在期指結算日開市偏軟，恒生指數跌60點，報26,758點；國企指數低開11點，報10,689點；科技指數升17點，報8,075點。

滙豐控股繼續回吐，股價跌1.6%報41.3港元，拖低恒指近40點。油價回軟，中國海洋石油低開2.1%，是表現最差藍籌；中國石化及中國石油跌1.3%及0.4%。

大型科網股牛皮，阿里巴巴升0.7%表現較佳；京東集團升0.2%；騰訊及小米集團無起跌；美團跌0.2%。

其他重磅股窄幅上落，中國平安、建設銀行及友邦保險升0.1%至0.3%。中國移動及香港交易所跌0.3%及0.2%。

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