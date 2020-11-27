A股快報：滬深三大指數向好 金融股靠穩

內地股市穩升，滬綜指高開4點或0.12%，報3,373點；深成指高開27點或0.2%，至13,627點；創業板指數高開5點或0.2%，至2,614點。

板塊方面，次新股漲逾1%，金融股升0.2%；而地產股偏軟，船舶製造、有色金屬及飛機製造股跌0.2%至0.4%，石油股跌0.6%。

上汽集團擬以53.99億元人民幣(下同)參與設立合夥企業，張江高科認繳出資18億元。基金擬計劃與阿里巴巴專項投資於智己汽車；上汽集團高開4%，張江高科升停板。

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