中國經濟：10月規模以上工業企業利潤按年增28.2%

中國國家統計局公布，今年10月份規模以上工業企業實現利潤總額6,429.1億元人民幣(下同)，按年增28.2%，增速較9月份加快18.1個百分點，主要是去年同期基數較低、月內投資收益增加等因素共同作用的結果。剔除短期非經營因素影響後，10月份利潤增速與上月大體相當。

今年首10個月全國規模以上工業企業實現利潤總額50,124.2億元，按年增0.7%，1至9月份為下降2.4%，累計利潤同比增速年內首次由負轉正。

國統局工業司高級統計師朱虹稱，具體來看，1至10月利潤增長主要呈現6大特點，包括：1)超過60%行業利潤實現增長；2)裝備製造業利潤增長有所加快；3)消費品製造業利潤增速穩定回升；4)原材料製造業利潤明顯改善；5)私營企業利潤和外資企業利潤恢復向好；以及6)工業產成品存貨增速有所放緩。

朱虹表示，總體來看，工業企業利潤穩定恢復態勢進一步鞏固，累計利潤實現正增長。同時，也要注意到工業企業應收帳款增速上升，現金流壓力加大，不利於企業生產經營的持續恢復。

朱指出，下一步仍需紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，按照構建國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局要求，把握擴大內需戰略基點，持續激發市場主體活力和消費潛力，推動工業企業生產經營健康發展。

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