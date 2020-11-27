全球經貿戰：鴻海擬將部分Mac及iPad生產線移至越南

外媒引述消息人士透露，鴻海集團擬將部分蘋果公司(Apple Inc.)Mac及iPad生產線移出中國，轉往越南。

報道稱，因中美關係貿易戰持續，製造業廠商繼續將生產線遷出中國以分散風險。據悉，鴻海集團新的生產基地料落腳在越南東北部的北江省，將是鴻海首度在中國以外生產iPad。同時，該公司亦計劃組裝Sony電視及鍵盤等相關零元件。

消息人士指出，鴻海日前公告斥資2.7億美元成立新公司FuKang Technology Company limited，目的是為了布局越南，計劃在原來的北江廠區附近擴廠。鴻海拒絕評論市場傳言。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020