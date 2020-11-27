中國經濟：內地實際營運P2P網貸機構已完歸零

內地媒體報道，中國銀保監會首席律師劉福壽表示，預防化解重大風險攻堅戰取得實質性進展。當中，互聯網金融風險嚴重壓降，中國實際營運的P2P網貸機構由高峰時期的約5,000家逐漸壓降，到今年11月中旬完全歸零。

劉稱，金融資產盲目擴張得到根本的扭轉，影子銀行風險持續收斂，規模較歷史垂直壓縮降了大約20萬億億美元。不良資產處置方面，從2017年初到今年9月末銀行業處置的不良資產超過之前8年的總和。

他續指，金融違法腐敗行為遭嚴厲懲治，一系列的非法重大集資案件，不法金融集團和中小銀行機構風險得到了穩妥的處置。

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