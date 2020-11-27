【專家樓評】劉嘉輝：施政報告對私樓着墨少　短線供求仍失衡

政府剛公布2020年施政報告，當中《長遠房屋策略》指未來十年的公房屋供應將達標，約330公頃土地將可興建約31.6萬個公屋單位，以滿足未來十年的公屋需求。然而，在私樓方面的着墨較少，不過其中一個較重要的是落實興建「北環線」，對於土地供應有較大幫助，估計沿線土地可興建達約7萬個單位，相信可紓緩中長期的土地供應問題。

至於較大及長遠土地供應方面，則要數「明日大嶼」計劃。但筆者認為，無論「北環線」抑或「明日大嶼」，均屬較長遠的計劃；至於小蠔灣車廠上蓋項目，則提供約2萬個單位，當中半數為私樓單位，半數為居屋單位。不過有關供應非短期內可推出應市。

事實上，觀乎未來5年的落成量，即2020年至2024年的私樓落成量，筆者估計平均每年的供應量約有1.8萬個，雖然較過去10年平均落成量高約33%，但與1999年至2003年高峰期相比，則低於33%，短期而言，供求失衡情況仍然會持續。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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