【高盛推介】恒指熊證較認沽證受歡迎 因條款及槓桿較優勝
2020年11月27日 10:49
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從輪證資金流向圖可見，本周一至三共有約1億元流入恒指淡倉，當中9,500萬元是流入熊證，可見近日資金一面倒流入熊證。當中原因是現時恒指熊證在條款及槓桿上都較優勝，現時輕微價外認沽證大都是新產品，年期較長令其槓桿較低。
比較以下兩款產品，恒指沽(17921)，價外約7%，實際槓桿只有約9倍，行使價24,900點，21年5月到期，更貼價產品槓桿就會更低，而太價外證的波幅風險亦會增加。收回價距離現貨有約1,500點的恒指熊(53807)，槓桿就有近16倍，收回價28,250點，21年4月到期，明顯較輕微價外沽為高，而且收回風險相對不高。當然，牛熊證有收回機制，投資者可自行衡量多出的槓桿能否彌補收回風險，或選擇收回價更遠的產品。
騰訊控股(00700)申請量子技術多項專利，以本周一至三計，有逾1億元流入騰訊認購證，是同期最多資金流入的相關資產，利用認股證搜尋器，以行使價580至660元、2個月期以上作篩選，可留意槓桿最高的騰訊購(11928)，行使價650.5，實際槓桿11.81倍，到期日為2021年1月26日。
吉利汽車(00175)周二見高位後稍為回落，昨日則收市前回穩，收報22.9元，無升跌。吉利早前的上升令認購證都變得價內，發行商都發行新的價外證滿足市場要求，因此現時輕微價外的產品年期都會較長，可留意購(17428)，行使價27.38元，實際槓桿3.92倍，到期日為2021年5月12日，少數低面值的輕微價外認購證。及吉利認購(18548)，行使價為25.73元，實際槓桿為3.93倍，到期日2021年5月4日，輕微價外、低街貨。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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