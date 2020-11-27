港股格局：姚浩然指技術走勢好轉　美團宜炒上落

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股近日升至27,000點前有一定阻力，主要由於早前累積升幅已多，短期再向上衝動力不大。不過，他對大市中長線走勢仍然樂觀，美元匯價持續弱勢，人民幣轉強對中資股估值有利。而恒指已企穩於250天線樓上，技術走勢好轉，加上傳統類股份回穩，亦有利大市向上。若然內地股市在12月進一步做好，有望帶動港股再上破27,000點。

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