港股格局：姚浩然指技術走勢好轉 美團宜炒上落
2020年11月27日 10:49
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股近日升至27,000點前有一定阻力，主要由於早前累積升幅已多，短期再向上衝動力不大。不過，他對大市中長線走勢仍然樂觀，美元匯價持續弱勢，人民幣轉強對中資股估值有利。而恒指已企穩於250天線樓上，技術走勢好轉，加上傳統類股份回穩，亦有利大市向上。若然內地股市在12月進一步做好，有望帶動港股再上破27,000點。
近日資金輪流炒作新、舊經濟股，投資者應如何部署？姚認為，環球經濟雖有望好轉，但全面復甦仍言之尚早，因此對傳統經濟股如銀行股有保留。反而，可考慮一些傳統行業，但具盈利增長動力的股份，如出口股創科實業(00669)、申洲國際(02313)及敏華控股(01999)。
姚又指，美團(03690)將於下周一(30日)公布季度業績，市場預期將有不俗表現，加上正式「染藍」前有望吸引資金追捧，料短期仍有上升空間。策略上，建議可在290港元或樓下吸納，320元水平食胡，在此區間炒上落較為可取。
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