港股格局：溫傑料恒指要抖氣　候低吸內需股

港股周五早間偏軟，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指短期再升空間不多，料周五期指結算後大市要「抖抖氣」，畢竟疫苗和美國總統選舉明朗化等利好消息早已反映，而周三恒指曾升破兩萬七，亦似已完成挾淡倉，港股稍為回落整固亦合理。不過，現時市場氣氛仍佳、新股招股活動持續，就算港股掉頭回落，幅度也不會多，預期恒指會於26,000至27,000點之間上落。

美團股價周五靠穩，最高升至311.6港元。

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