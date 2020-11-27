【專家樓評】黃詠欣：甩名申請「新按保」套現　有冇着數？

最近有客戶查詢，兩年前客戶跟妻子聯名購入一個價值827萬元的物業，當時做6成按揭(尚餘貸款額為469.2萬元)，當年息率為 H + 1.24%(鎖息上限為P-3%)，罰息期過後，現時物業估值為831萬元，現時息率為H + 1.3%(鎖息上限P-2.75%)，到底現時透過轉按賺回贈及套現可行嗎？

經筆者分析後，現時按揭息率亦比兩年前略高，而且近兩年的物業升幅不多，若客戶單純轉按做6成按揭，似乎套現金額不多，雖然連同現金回贈及高息存款戶口一併去計算，都能達到慳息效果，但實在不太顯著，建議客戶可以考慮透過「新按保」計劃做高成數按揭便能真正達到套現效果。

筆者當然了解到「新按保」只可轉按並不能套現，但理論上客戶可以近親轉讓甩名再做「新按保」計劃的。假設丈夫甩名將物業轉到太太名下，以最新估值831萬元，最高貸款額可達720萬元，扣除尚餘貸款額469.2萬元，即可套現約250.8萬元，另加銀行轉按現金回贈為貸款額1%，即約4.98萬元(按保部分不設現金回贈)。

最後要注意，甩名轉按的成本，除了律師費，更要留意物業買賣印花稅開支，以上述例子，樓價831萬元，如是夫妻其中一個甩名，即要繳付樓價一半的印花稅，約為10.55萬元，如果是近親轉讓，印花稅則為31.16萬元。另外做高成數按揭會有按揭保費，雖然可以加借，但會反映在每月供款負擔上，並且要留意將要轉名的人是否持有物業及是否有按揭在身，以及是否有足夠入息證明能通過壓力測試等。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020