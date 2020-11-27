【瑞通推介】期指結算日　嚴選恒指貼價中短期購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股周四(27日)假期休市；在期指結算日，恒指今早回落約100點，徘徊26,800點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,500萬元，反映投資者繼續預期大市升勢將盡。

恒生指數熊證連續5日都有資金流入，另外恒指7日及14日相對強弱指數(RSI)連續兩周處於70之上，屬於超買水平，或可解釋資金為何持續流入熊證。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

施政報告提出逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，雖然第二上市股份暫未被納入，但阿里巴巴消化沽壓後，上日反彈0.7%收市，報269元，盤中曾逼近272元，延續近期由245元低位回升勢頭。其他消息方面，據報阿里等133家企業簽定電信和互聯網行業網絡數據安全自律公約，另阿里開發的多個手機應用程式包括支付寶日前被印度封殺，阿里今早走勢先高後低，一度重返270元和20天線以上，其後轉跌。昨分別有逾310萬元和逾70萬元淨流出其好倉和淡倉。

踏入第4季水泥傳統旺季，內地水泥價格近日再度上漲，海螺水泥昨收升1.1%於50.9元，結束兩日跌勢，但仍處各移動平均線之下；股份今早略回，力守50元關。昨有逾320萬元淨流入其好倉。

有券商認為，港府在土地供應方面沒有重大新進展，預計短期住宅政策不會放鬆。香港地產股將繼續受益於經濟重啟的主題，以及資金從增長型股票向價值型股票的輪換。另外，啟德第4E區1號住宅地今日截標。然而，本地疫情急速反彈，限聚令再度收緊，新地昨回落約2%，收報104.8元，失10天線；今早繼續整固，一度跌穿104元，即市留意20天線(102.7元)支持。昨有逾50萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。

資金連日炒作內地經濟復甦受惠股，江西銅昨以全日高位12.36元收市，漲5.1%，14日RSI續處超買水平；今早曾升至近12.5元，上方阻力留意今周三高見的逾兩年半高位12.6元。逾320萬元在昨日淨流入其好倉。

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