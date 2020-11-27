【瑞通推介】期指結算日 嚴選恒指貼價中短期購沽證
2020年11月27日 11:03
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美股周四(27日)假期休市；在期指結算日，恒指今早回落約100點，徘徊26,800點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,500萬元，反映投資者繼續預期大市升勢將盡。
恒生指數熊證連續5日都有資金流入，另外恒指7日及14日相對強弱指數(RSI)連續兩周處於70之上，屬於超買水平，或可解釋資金為何持續流入熊證。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
施政報告提出逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，雖然第二上市股份暫未被納入，但阿里巴巴消化沽壓後，上日反彈0.7%收市，報269元，盤中曾逼近272元，延續近期由245元低位回升勢頭。其他消息方面，據報阿里等133家企業簽定電信和互聯網行業網絡數據安全自律公約，另阿里開發的多個手機應用程式包括支付寶日前被印度封殺，阿里今早走勢先高後低，一度重返270元和20天線以上，其後轉跌。昨分別有逾310萬元和逾70萬元淨流出其好倉和淡倉。
踏入第4季水泥傳統旺季，內地水泥價格近日再度上漲，海螺水泥昨收升1.1%於50.9元，結束兩日跌勢，但仍處各移動平均線之下；股份今早略回，力守50元關。昨有逾320萬元淨流入其好倉。
有券商認為，港府在土地供應方面沒有重大新進展，預計短期住宅政策不會放鬆。香港地產股將繼續受益於經濟重啟的主題，以及資金從增長型股票向價值型股票的輪換。另外，啟德第4E區1號住宅地今日截標。然而，本地疫情急速反彈，限聚令再度收緊，新地昨回落約2%，收報104.8元，失10天線；今早繼續整固，一度跌穿104元，即市留意20天線(102.7元)支持。昨有逾50萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。
資金連日炒作內地經濟復甦受惠股，江西銅昨以全日高位12.36元收市，漲5.1%，14日RSI續處超買水平；今早曾升至近12.5元，上方阻力留意今周三高見的逾兩年半高位12.6元。逾320萬元在昨日淨流入其好倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購(27876)，行使價28,000點，2021年3月到期，實際槓桿12.9倍；
恒指輕微價外、短期沽(27287)，行使價24900點，2021年1月到期，實際槓桿15.7倍；
新地輕微價外、中年期購(18291)，行使價121.8元，2021年8月到期，實際槓桿6.9倍；
新地輕微價外、中短期沽(11308)，行使價90.9元，2021年4月到期，實際槓桿9.1倍；
江銅價內、短期購(18158)，行使價11.88元，2021年2月到期，實際槓桿6.4倍；
海螺輕微價外、中年期購(14349)，行使價56.88元，2021年6月到期，實際槓桿5.1倍；
阿里輕微價外、中短期購(19133)，行使價309.28元，2021年4月到期，實際槓桿6.6倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(55524)，收回價26,210點，槓桿比率43.9倍；
恒指熊證(53054)，收回價27,190點，槓桿比率45.4倍；
恒科牛證(57294)，收回價7,500元，槓桿比率9.7倍；
恒科熊證(57295)，收回價8,500元，槓桿比率11.7倍；
新地牛證(69128)，收回價94.88元，槓桿比率8.4倍；
新地熊證(63778)，收回價111.8元，槓桿比率9.8倍；
阿里牛證(58692)，收回價249.999元，槓桿比率12.2倍；
阿里熊證(55539)，收回價288.88元，槓桿比率9.4倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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