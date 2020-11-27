Dyson擬斥逾284億元研發AI及機器人技術

以生產吸塵機聞名的英國家庭電器公司Dyson宣布，未來5年內會投入27.5億英鎊(284.75億港元)進行產品及技術研發，聚焦在軟體、人工智慧(AI)及機器人等。

外媒報道，Dyson計劃將該公司的產品組合在2025年增加一倍，執行長Roland Krueger表示，全新投資為該公司「開啟新的篇章」。該公司將繼續擴大在新加坡、英國和東南亞的業務，他補充，現在是時候在新科技進行投資，例如能源儲存、機器人及軟體，將驅動公司的產品性能及永續性，為客戶帶來利益。

Dyson在2017年對外宣布電動車研發計劃時，宣稱會投入25億英鎊，其中電動車和電池業務各有10億英鎊的投資預算。不過，該公司去年宣布放棄研發計劃。

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