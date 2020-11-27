【專家樓評】李志成：新盤銷售帶旺樓市　購買力出動

疫情反覆，不過市場資金充裕，按息向低走，有利減輕業主供樓支出，加上剛性需求持續，買家入市信心未減，發展商加快推盤，除了新界項目熱銷之外，新一輪新盤戰逐漸蔓延至市區，尖沙咀及油塘新盤先後開價，加上南昌站及大圍站新盤加推，滿足各路客源需求，市場反應正面。

多個市區新盤陸續推售，短期有機會凍結部分地區二手購買力，不過隨着新盤向隅客逐漸回流二手尋寶，二手交投仍穩中向好。受惠去年10月政府放寬按保樓價上限，今年截至11月18日二手住宅註冊量，各類金額二手物業仍未及上年全年水平，唯獨600萬元以上至1,000萬元宗數比上年全年高出超過3成，帶動今年至今二手住宅註冊量及金額超越上年全年，成為今年二手表現的動力。

至於租務市場，差餉物業估價署最新數據顯示，今年9月份租金指數連升3個月後回落，按月跌約1%。年底通常為租務淡季，加上疫情打擊經濟，失業率升至16年新高，打工仔面對失業或減薪壓力，都會減低租金開支。另一方面市場統計第四季將有幾千伙新盤入伙，租盤供應增加，短期有機會對租金構成壓力。雖然租金有機會下滑，不過樓價在量化寬鬆、供求失衡、低息持續等因素支撐下，暫時未見大跌空間。

香港置業行政總裁 李志成

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