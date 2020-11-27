駿隆：市場信心提升　11月MPF人均賺14594元

財富管理顧問公司駿隆公布，儘管歐美疫情雖有惡化，部分國家考慮進一步的封鎖或更嚴謹防疫措施，然而美國大選結果趨於明朗，紓困案現曙光與疫苗利好消息，提升市場信心，故整體11月表現回升，且駿隆強積金綜合指數年初至今正回報持續擴大。

截至11月23日，駿隆強積金綜合指數上升6.3%，年初至今回報升8.4%，月內強積金每人平均賺14,594港元，年初至今人均賺19,126元。三大主要指數全線上升，股票基金指數升9.3%；混合資產基金指數升7.3%；固定收益基金指數微升0.5%。今年以來，上述三個指數分別升11%、8.9%及2.3%。

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