【高盛推介】建行工行繼續做好 留意高槓桿認購證
2020年11月27日 11:17
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：報道指，內地202家銀行業金融機構和產業相關方參與的「金融數碼化發展聯盟」於昨日正式成立。內銀股今早普遍做好，當中昨日升約1.4%的建行(00939)，今早則突破6元水平，最高見6.05元。現報6.01元，升約0.7%。而昨日升約2%的工行(01398)，今早最高見4.77元，為過去兩週高位。現報4.75元，升約1.7%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日建行認購證及認沽證皆獲小量資金轉向部署。而牛證則於過去7個交易日皆錄得資金流入，合共約660萬元。工行方面，則見近期資金較傾向部署好倉，當中認購證於過去5個交易日共錄得約180萬元資金流入。牛證則於本周二至四皆錄得資金流入，合共約60萬元。
投資者如看好建行，認購證方面可留意價外幅度約8%，年期約3個月的建行購(14241)，行使價6.51元，2021年02月23日到期，實際槓桿12.1倍，高槓桿。牛證方面可留意屬低街貨的建行牛(51164)，與現價有約12%差距，收回價5.3元，行使價5.2元，換股比率10，槓桿比率7.1倍，相近收回價牛證中街貨最低。投資者如看淡，可留意屬行使價5.28至6元間、2個月期以上產品中，槓桿最突出的建行沽(14251)，行使價5.28元，2021年04月28日到期，實際槓桿8.9倍，行使價5.28至6元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
投資者如看好工行，認購證方面可留意價外幅度約6%，年期約4個月的低街貨工行購(12508)，行使價5.01元，2021年03月26日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、低街貨。牛證方面可留意屬低街貨的工行牛(51182)，收回價4.2元，行使價4.1元，換股比率10，槓桿比率6.7倍，相近收回價牛證中街貨最低。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020