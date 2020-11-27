港股格局：葉尚志指觀望氣氛濃 資金回流舊經濟股
2020年11月27日 11:19
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恒指周五開市偏軟。第一上海首席策略師葉尚志指大市暫時未見明確方向，表現比較牛皮。雖然今個月升近2,700點，惟市場正在觀望新消息，預料恒指將於26,000點至27,000點之間整固。
他認為美國總統大選情況已較為明朗，疫苗研發進展亦有新消息。惟大市逐步兌現好消息，現階段市場須留意未來公布的經濟數據，是否反映經濟開始復甦，符合市場的預期。
對於新舊經濟股輪炒，他指現時市場正在平衡倉位，上半年資金不斷流入科技股，部分資金重新回流至舊經濟股。由於新經濟股估值偏高，第三季業績後，科網股龍頭未有再破頂，相信市場開始重新審視科網股及汽車股估值。
至於落後的舊經濟股，他認為市場憧憬經濟復甦，投資者可買入部分估值合理的內險股及中資券商，包括中國平安(02318)，不過須留意股份未擺脫疫情影響。
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