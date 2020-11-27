惠譽：中港加強融合　經濟前景及評級更易受內地影響

評級機構惠譽表示，新一份施政報告強調香港與內地融合的舉措，特別是大灣區的項目，有關方針可望刺激香港經濟發展，但同時凸顯經濟發展前景和信譽愈來愈受到中國經濟影響。

惠譽指出，中港深化聯繫短期內未必令兩地評級趨向一致，但若在整合過程中，香港在宏觀制度特點受到侵蝕，例如獨立管理的貨幣、財政框架和金融監管的高度自治等，可能會出現評級下調的壓力，但目前認為不太可能出現這個情況。

惠譽在過去一年兩度下調香港信貸評級，最近一次是今年4月把本港評級降至「AA-」，展望「穩定」。

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