虛銀平安壹賬通：中小企積極拓展大灣區跨境商貿機會

虛擬銀行平安壹賬通銀行表示，貿易中小企客戶仍是值得探究的巨大潛力市場，不少貿易中小企客戶與粵港澳大灣區的發展密切相關。該行指出，今年6月24日至10月31日，有近47%「壹易貸」的申請貿易額與中國內地相關，而當中87%與大灣區相關，反映中小企正積極拓展大灣區的跨境商貿機會。

該行又指，自6月試業以來，其中小企貸款產品「壹易貸」受到客戶好評。數據顯示，由6月24日試業至10月31日，約20%「壹易貸」客戶於申請貸款時並未有其他的企業貸款；74%「壹易貸」客戶於申請貸款時未有無抵押貸款。截至11月25日，「壹易貸」客戶尚未出現逾期還款紀錄。

該行行政總裁馮鈺龍稱，從客戶數據分析顯示，中小企過往遇到各種融資問題，該行以替代信貸審批模式促進貿易融資的申請流程，縮短中小企開戶及貸款放款時間。

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