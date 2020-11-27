全球「獨角獸」企業達500家 兩年急增一倍
2020年11月27日 11:40
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外媒引述數據指出，全球獨角獸(估值超過10億美元的初創企業)公司本月達到500家，兩年內增加一倍，反映傳統產業加緊數碼化並採用人工智能(AI)的趨勢。主要原因是在低利率環境下，有望獲得較高回報的初創企業的吸引力提高，機構投資者等增加了投資。
報道稱，據美國研究機構CB Insights表示，美國目前有242家獨角獸公司為全球之首，其次是中國內地的119家，英國和印度分別有24家，南韓則有11家，印尼有5家，日本有4家。
去年成為獨角獸的122家公司中，金融科技公司佔20%，AI公司佔13%。
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