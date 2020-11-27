啟德住宅地截標：最少錄得9份標書 長實信置新地獨資
2020年11月27日 11:49
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啟德第4E區1號地盤已於今(27日)中午截標，至少錄得9份標書，入標財團包括：長實集團(01113)、信和置業(00083)、新鴻基地產(00016)及嘉華國際(00173)獨資入標，另中國海外(00688)、會德豐地產及永泰地產(00369)亦有份，而華懋、帝國集團及建灝地產則合組財團競投。
地盤位於舊機場跑道區，面向九龍灣，佔地約5.97萬方呎，可建總樓面約32.85萬方呎，是全區規模最小的住宅用地。
據賣地章程顯示，地皮可建住宅樓面上限約31.65萬方呎，商業面積最少約1.19萬方呎。發展布局要求與過往批出的同區土地一樣，分高座及低座興建，低座大樓限建6至8層，項目須於2026年9月底前完成。
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