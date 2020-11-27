啟德住宅地截標：最少錄得9份標書　長實信置新地獨資

地盤位於舊機場跑道區，面向九龍灣，佔地約5.97萬方呎，可建總樓面約32.85萬方呎，是全區規模最小的住宅用地。

據賣地章程顯示，地皮可建住宅樓面上限約31.65萬方呎，商業面積最少約1.19萬方呎。發展布局要求與過往批出的同區土地一樣，分高座及低座興建，低座大樓限建6至8層，項目須於2026年9月底前完成。

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