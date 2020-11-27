經濟學者警告美股即將步入熊市　明年將現40%調整

美國股市日前破頂後，華爾街三大投行隨即發表報告看淡股市及美國經濟表現，最新又有學者預計美股將會出現40%的調整。

外媒報道，美國經濟學者、投資管理公司HS Dent創辦人登特(Harry Dent)表示，在12月之後股市將進入熊市，長達多年的跌勢將會發生，到了明年4月將會出現40%的調整。

他預計，若股市再出現新低位，美股三大指數及生物科技股等都不會再創下新高，預言幾十年內不會看到任何東西創新高。並補充，下次股市崩盤將不會像今年3月的崩盤一樣那麼簡單地反彈，同時點出下次崩盤的導火線，是更多的企業破產。

對於經濟前景，登特認為復甦已經走到盡頭，股市很快就會意識到這一點，他指出有許多事情是不會恢復的，並認為有80%的經濟沒有受到永久性的破壞，已經實現V形復甦，可是還有15%至20%的經濟不會恢復。

他補充，隨着嬰兒潮世代進入退休年齡，消費者支出將會持續疲弱，而千禧世代要到2023年才會發揮作用。

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