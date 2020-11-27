大快活半年多賺13%　派息30仙

公司指，撇除1.429億元的政府補助和4,760萬元的資產減值虧損，期間虧損為3,030萬元。政府補助中，保就業計劃補助為1.22億元，佔公司的香港員工成本約29.1%，全數用作支付薪金及工資。

期內集團收入下跌16.4%至12.87億元，毛利率則升至13.3%，主要是由於收入減少及香港特區政府的僱員保就業計劃。

公司展望未來，隨着全面推行數碼化發展，集團將繼續推動科技和系統的升級，從而提高營運效率。

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