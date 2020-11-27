【大師睇市】下周反覆偏好　有機挾上27000點

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，隔晚美股感恩節假期休市，市場缺乏方向，港股周五(27日)期指結算，大市維持窄幅上落，相信轉倉活動或已完成，估計恒指將在26,700點附近結算。大師補充，大市走勢回穩，相信下周初將反覆偏好，有機會挾上27,000點樓上。

他又指，股份方面輪流炒作，雖然科技股受壓，但舊經濟股撐住個市。其中資源股近期發力，雖然石油股出現回吐，但調整壓力不大，預期12月油價有望進一步向上，挑戰每桶50美元，油股仍有向上空間。投資者如果現階段入場，建議可部署落後股份，不宜高追科技股。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020