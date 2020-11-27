壹傳媒股價又異動 證監調查無進展 證券界籲速沽貨

壹傳媒股價周五(27日)再度異動，一度炒上0.305元，中午收報0.255元，投資者高位追貨隨時又損手！

香港股票分析師協會主席鄧聲興稱，壹傳媒股價波動性高，投資風險大，要靠賣資產維持經營，前景黯淡，投資者應該趁每次反彈沽貨走人，而不是追貨。

信誠證券聯席董事張智威表示，壹傳媒每次一有消息炒作，股價會異常波動，急升後很快回落，投資者要小心，宜盡速沽貨。

壹傳媒周四公布，就建議出售台灣台北市114內湖區行愛路141巷39號物業與獨立第三方簽訂意向書，代價總額為17.5億元新台幣，相當於約4.71億港元。

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