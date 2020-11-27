羨慕吧！亞馬遜又向前線員工發放39億元感謝獎金

外媒報道，美國電商亞馬遜(Amazon)宣布，為感謝員工在假日季高峰期間的付出，將向每位前線員工發放一次過的獎金。

亞馬遜負責零售業務的資深副總Dave Clark指出，自12月1至31日工作的全職員工可獲300美元(約2,340港元)獎金，兼職員工也可獲得150美元(約1,170港元)獎金。亞馬遜指，這次發放的獎金總額超過5億美元(約39億港元)。今年6月，亞馬遜亦宣布發放5億美元的感謝獎金，獎勵員工在新冠疫情期間的努力。

報道指，自3月以來亞馬遜已在疫情的措施上花上數十億美元，包括提高工資、採購安全設備、強化清潔措施等。

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