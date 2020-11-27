波司登：確保暢銷品存貨充足　羽絨服收入佔比料增至80%

截至9月底止半年，波司登收入按年增5.1%至46.61億元人民幣(下同)。按業務劃分，品牌羽絨服業務收入按年升18%，至29.89億元，貢獻佔比進一步增至64%。朱表示，近兩年公司戰略聚焦主航道羽絨服業務，以主品牌「波司登」作為核心主業，他預計全年羽絨服收入佔比會增至80%。

波司登在2018年開始往高端化轉型，朱預計，中高端價位產品佔比會仍逐年提升，預計今年1,800元的中高端產品銷量佔比，將自去年的逾30%，增至40%。目前波司登產品平均單價在1,500元，未來兩至三年均價料升至1,800至2,000元。

羽絨服銷售網絡方面，上半財年公司大幅減少第三方經銷商經營專賣店及寄售網點，計及自營店共淨關202間店舖。他解釋，公司把今年定為效益年，要確保可持續增長高質量門店，故把部分店舖淘汰。他強調每年的門店調整主要在上半財年，公司即將迎接佔年度銷售七成以上的銷售旺季，即使要再調整門店也會是明年2月之後。

期內平均存貨周轉天數增加28天至200天，他解釋，主要是基數問題及年初的疫情令存貨增長，但從9月底情況來看，存貨改善情況已超過年初預期，預計全年存貨周轉天數會更健康。

談及海外地區仍受疫情困擾，他直言，貼牌加工業務最受影響，但公司在歐美訂單有所減少的同時，抓住大中華市場客戶訂單，形容上半財年該業務收入減少個位數成績已不俗。而羽絨服主打內地市場，海外銷售渠道佔比並不高。

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