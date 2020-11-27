摩通料可投資資產供應將減少2.34萬億元

摩根大通發表前景展望，預測可投資資產供應將大幅減少，投資者要在貨幣市場獲得收益也將面臨挑戰。

外媒報道，摩通策略師預測可投資資產的供應將減少約3,000億美元(約2.34萬億港元)，而追逐可投資資產的現金量幾乎翻了一番，達到3萬億美元。

供應面的關鍵因素是美國國庫券的數量勢將收縮，美國政府用長期債務代替在2020年承擔的大部分短期借款用於支付財政刺激措施。同時，證券需求正增加，今年以來聯儲局加大資產購買以應對3月流動性危機，銀行儲備增加1.4萬億美元。此外，央行計劃至少到2023年都將政策利率維持在接近零的水平。摩通認為，上述因素會令2021年成為投資充滿挑戰的一年，以及要想在貨幣市場獲得收益也將面臨挑戰。

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